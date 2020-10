Incredibile quanto successo a Sant’Agata di Militello, dove un ventiduenne di origine marocchina ha aggredito gli agenti della Polizia.

Secondo quanto riporta “Strettoweb.it” la Polizia era intervenuta all’interno di un esercizio commerciale per far indossare la mascherina, ma il ventiduenne non ha reagito bene, anzi, prima ha cominciato a sbattere la testa nell’asfalto e poi ha aggredito gli agenti.





Due dei poliziotti hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in giorni 3 e 7, l’uomo naturalmente è stato fermato ed è agli arresti domiciliari.