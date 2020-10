L’emergenza Coronavirus continua in Sicilia, ogni giorno ci sono sempre più contagi. Secondo quanto riporta “Gds.it”, il commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, ha firmato 9 ordinanze che dara ai presidente di regione il potere di essere commissari straordinari.

Ragion per cui in Sicilia il commissario straordinario sarà Nello Musumeci. Le deleghe hanno l’obiettivo di velocizzare i procedimenti amministrativi e, di conseguenza, i tempi per la realizzazione delle opere da parte delle amministrazioni locali. Le regioni potranno infatti in maniera autonoma attivare tutte le attività funzionali a incrementare i posti di terapia intensiva e sub intensiva necessari.





Le altre regioni oltre la Sicilia che hanno chiesto la delega, sono: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Puglia, Sicilia, e Valle d’Aosta. Oltre alle provincie autonome di Trento e Bolzano.