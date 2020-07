Le prime parole del mister Beppe Scienza dopo il rinnovo col Monopoli fino al 30 giugno 2022: «Nonostante le tante richieste pervenute, il mio intento è sempre stato quello di proseguire il cammino nel Monopoli, sono bastati pochi minuti per trovare l’accordo con la società, proprio perché è forte la volontà di proseguire questo straordinario percorso insieme. Monopoli è casa mia. Sia da calciatore che da allenatore non ho mai lavorato per 4 stagioni consecutivi nello stesso Club, questo per me è motivo d’orgoglio, stiamo crescendo insieme e ci sono le condizioni giuste per fare sempre meglio; cercheremo di fare tesoro di alcuni errori commessi in momenti chiave della stagione, ma se continuiamo a lavorare in questo modo, saremo sempre più competitivi. Ringrazio il Patron Lopez e l’AU Laricchia per la stima e la fiducia riposta nei miei confronti, il mio gruppo di lavoro e tutti i tifosi biancoverdi che mi riempiono di affetto. Sempre forza Monopoli».