Di seguito la nota ufficiale del club: “La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto un accordo con Giuseppe Scienza per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2022. Sarà la quarta stagione consecutiva in biancoverde per il tecnico di Domodossola. Con 90 presenze sulla panchina del Gabbiano, mister Scienza ha conquistato per 3 anni consecutivi l’accesso ai play-off per la Serie B, stabilendo diversi record, tra i quali: miglior piazzamento in classifica tra i professionisti, maggior numero di vittorie e punti conquistati in una sola stagione.”