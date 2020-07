La nota ufficiale della Lega Pro: “E’ il primo incontro con la Lega Pro: domattina, in video conferenza, le neopromosse dalla Serie D conosceranno la loro nuova realtà e avranno modo di parlare con i responsabili dei diversi settori che li accompagneranno nel passaggio al calcio professionistico, fornendo anche le informazioni per l’iscrizione al campionato. Per qualcuno è la prima volta, per altri un ritorno: per tutti un momento importante che fa da apripista alla prossima stagione che inizierà il 27 settembre”.