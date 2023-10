Il Modena, attraverso una nota ufficiale ha comunicato il rinnovo di Luca Tremolada.

Di seguito il comunicato della società:

“Non c’è due senza 3…Mo. Dopo gli annunci di rinnovo per Edoardo Duca e Shady Oukhadda, arriva quello di Luca Tremolada, che ha da poco firmato il prolungamento del suo rapporto col Modena F.C. fino al 30 giugno 2025.

Approdato in gialloblù dal Cosenza nell’ultimo giorno del calciomercato estivo 2021, gli è stata subito affidato il compito di elargire fantasia al Modena e ha ripagato la fiducia con un ruolo chiave nella stagione della promozione in Serie B, con 10 gol e 7 assist in 35 partite. Il “Trafalgar Law” di Milano è stato un protagonista assoluto anche nel campionato cadetto della passata stagione: si è guadagnato il titolo di re degli assist, con 12 passaggi decisivi, di cui 4 in una sola partita, un primato nazionale e fra i dati più significativi anche a livello europeo. In questo avvio di stagione Tremolada ha trovato un gol e un assist in Coppa Italia contro il Genoa, ma anche una rete decisiva contro il Pisa in campionato e c’è il suo zampino nel gol di Abiuso a Cosenza e in quello di Falcinelli con la Feralpi”.