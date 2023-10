L’ex giocatore della Sampdoria Nicolini, intervistato ai microfoni di Telenord, si è soffermato sul club blucerchiato e sulla prossima sfida contro il COsenza.

Di seguito le sue parole:

«Il Cosenza è una squadra che quest’anno è stata strutturata per non soffrire e fare un buon campionato, verrà a Marassi sapendo che sinora è stato terra di conquista. Da temere soprattutto Forte, Marras e Tutino. Vincere a ogni costo non è mai facile, ma per la Sampdoria sarebbe importante altrimenti si tornerebbe a mettere in discussione Pirlo…».