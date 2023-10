Dopo l’ufficialità del rinnovo con i canarini, Tremolada si è espresso anche soffermandosi sulla gara persa contro il Palermo.

Di seguito le sue parole:

«Fin dal mio primo giorno a Modena ho detto di avere un sogno: quello di ritornare in Serie A con questa maglia – ha ribadito Tremolada nella conferenza stampa in corso allo stadio Alberto Braglia -. Non ho certo cambiato il sogno, ma adesso sono concentrato sulla realtà che stiamo vivendo. Ripartendo da Bari e dalle buone prestazioni con Venezia e Palermo, due gare che, malgrado le sconfitte, hanno dimostrato che siamo sulla strada giusta».