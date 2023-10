Al termine del match perso dall’Italia a Wembley contro l’Inghilterra, Zola ha elogiato Jude e, nel tentativo di fargli il complimento, ha inavvertitamente fatto una gaffe, facendo scoppiare a ridere anche il fenomeno inglese dicendo: «Mi fa sorridere pensare che hai 20 anni, io a quell’età prendevo ancora il latte da mia madre».

Di seguito il video:

Fair to say we weren’t expecting Zola to say this to Bellingham 🤣😳#C4Football | #ENGITA | #EURO2024 pic.twitter.com/8e4pBQyOW7

— Channel 4 Sport (@C4Sport) October 17, 2023