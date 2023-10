Come riportato da Le Parisien, l’ex Real Madrid ha smentito la sua connessione all’organizzazione islamista tramite il suo avvocato Hugues Vigier dopo le accuse mosse dal ministro dell’interno francese Gérald Darmanin.

Di seguito le parole dell’avvocato del calciatore:

«Questo è falso! Karim Benzema non ha mai avuto il minimo rapporto con quest’organizzazione“, spiega l’avvocato del francese. “Ha anche scelto di vivere in Arabia Saudita, paese che ha dichiarato la suddetta organizzazione terroristica. Cosa che la Francia non ha mai fatto. Stiamo valutando un procedimento contro questo ministro, ad esempio in applicazione della legge sulla manipolazione dell’informazione, per diffamazione o addirittura pubblica ingiuria. Non è accettabile che chi governa si creda autorizzato a fare qualcosa per puro opportunismo. Revoca del pallone d’oro? Una misura del genere, impossibile contro un francese con genitori francesi, non farebbe altro che ricordare all’Europa la Germania nazista».