Come si legge su “TMW” il Modena sarebbe tentato dall’idea di portare in Emilia Roberto Insigne, fantasista classe ’94 che non sembra rientrare nei piani tattici di Caserta a Benevento. Il giocatore da tempo è dato in uscita e nelle prossime settimane la società gialloblù potrebbe tentare un approccio per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Tesser.