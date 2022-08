Come si legge sul sito ufficiale di Gianluca Di Marzio il Genoa è pronto a fare lo sgambetto al Como. Infatti, il club rossoblu è vicino George Puscas dal Reading.

L’attaccante rumeno sembra molto vicino ad accettare l’offerta dei lariani ma l’inserimento del Grifone ha cambiato letteralmente le carte in tavola. Il classe 1996 di scuola Inter, ha realizzato 17 gol in Championship inglese (dal 2019 al gennaio 2022) e 8 reti in 22 partite disputate con la maglia del Pisa nella seconda metà della passata stagione di Serie B.