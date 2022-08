Come si legge sul sito ufficiale di Gianluca Di Marzio il Brescia è alla ricerca di rinforzi per alzare l’asticella della qualità della rosa. Le Rondinelle sono molto vicini a chiudere l’operazione con la Spal per Marco Mancosu.

Il profilo del centrocampista ex Lecce è il tassello giusto per garantire più esperienza e qualità in mezzo al campo. Altro aspetto da non sottovalutare è che il tecnico, Josep Clotet, conosce già il classe ’88 ai tempi di Ferrara. Dunque, le sue idee di gioco sarebbero a conoscenza di Mancosu, il quale potrebbe entrare immediatamente nei meccanismi tattici.