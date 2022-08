Intervistato da “TMW” Andrea Mandorlini ha parlato di serie B e di Palermo.

Ecco le sue parole:

«La B è un campionato equilibrato, ma chi prenderà il sopravvento potremo dirlo tra qualche giornata. Magari il Genoa può sembrare favorito. È partito partito bene anche il Palermo, l’ambiente è fantastico ed è come avere due-tre giocatori in più. Ma la squadra va rinforzata. Conosco il direttore generale, Gardini, è una persona capace: a Verona abbiamo vinto e fatto tante cose importanti insieme. Per il bene del Palermo credo che Giovanni farà le scelte migliori: la centralità di un progetto si basa su proprietà e direttore generale forti. Rinaudo? A volte le pressioni fanno andare oltre. Ci sta di avere degli scontri, c’è però voglia di fare bene. E la situazione rientrerà perché il direttore sportivo Vagnati e l’allenatore Juric sono persone vere, al contrario di quanto si è verificato a mie spese a Cremona. Ma ormai è acqua passata».