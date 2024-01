Modena-Parma, Bianco: «A Palermo abbiamo perso noi la palla del 3-2 loro»

Paolo Bianco, tecnico del Modena, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby emiliano contro il Parma.

Di seguito le sue parole:

«Il Modena deve fare la partita perfetta perchè affronteremo la squadra più forte del campionato, il Parma andrà in A senza problemi. Dobbiamo gestire meglio la palla quando siamo in vantaggio, ci serve lucidità in quelle situazioni. Giocheremo con la difesa a quattro. A Palermo abbiamo perso noi la palla del 3-2 loro, la stessa palla persa è successa con la Reggiana. Nessuno, ora, riesce a sopperire all’errore del compagno. Dobbiamo migliorare perché i risultati dicono questo. Ho sempre provato a dare chance a tutti, Giovannini è quello più penalizzato. Abiuso? Ogni volta che va in campo è pericoloso. A Parma abbiamo fatto una buona partita, abbiamo preso spunti per preparare quella di domani. Abiuso e Gliozzi? Possono giocare insieme. Gliozzi è pronto per giocare, sarà l’attaccante del presente e del futuro del Modena. Mercato? Sono contento degli attaccanti che ho. Per il percorso che dobbiamo fare sono molto soddisfatto del budget che la società mi ha messo a disposizione. Duca, Oukhadda, Gargiulo e Manconi non saranno della gara. A centrocampo invece abbiamo recuperato tutti. Parma? Per metterlo in difficoltà devi essere perfetto, dobbiamo essere convinti di poter fare male a loro. Gol subiti? Non abbiamo cambiato il modo di stare in campo. Quando non abbiamo la palla dobbiamo essere aggressivi. Gagno? Ha avuto un problema che lo ha condizionato in qualche partita, da quando è rientrato ha fatto bene. Dobbiamo tornare a essere quelli della prima parte di stagione. Battistella? Dobbiamo aspettarlo e permettergli di sbagliare, non ha mai fatto la categoria. Ha attacco alla porta e tiro da fuori, può darci tanto».