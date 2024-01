Cittadella, Marchetti: «Mercato? L’obiettivo è rimanere così»

Il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti parla ai microfoni di PianetaSerieB del mercato del club. Di seguito le sue parole:

«I risultati portano consapevolezza, portano crescita e convinzione nei propri mezzi. Vincere aiuta a vincere, questo è quello che è cambiato. I risultati ci hanno dato tanta autostima e siamo riusciti ad accumulare diverse vittorie che ci hanno portato dove siamo oggi. Siamo contenti così, non abbiamo bisogno di nuovi giocatori. Mancano ancora sette giorni, è vero, ma il mio obiettivo è quello di chiudere la sessione invernale con la stessa rosa della prima parte di stagione. Poi non so dire con certezza quello che avverrà perché il mercato è imprevedibile. Mi concentro al presente, parlare dell’estate credo sia ancora presto. Adesso dobbiamo cercare di fare bene questo girone di ritorno perché è molto importante per noi. Poi, a tempo debito, vedremo quello che si potrà fare. Bisognerà valutare le situazioni dei giocatori, chi resta e chi no. Naturalmente se a gennaio la rosa verrà stravolta ci sarà da lavorare e prenderemo in considerazione i giocatori che ci verranno proposti».