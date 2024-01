Cremonese-Brescia, Maran: «Affrontiamo squadra costruita per andare in A»

Rolando Maran, tecnico del Brescia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby lombardo contro la Cremonese. Di seguito le sue parole:

«Credo alla legge dei grandi numeri, che ogni tanto cambiano. Dobbiamo farlo cambiare. L’ultima vinta c’ero io in panchina, anche se era campo neutro a Reggio Emilia, perchè Baldini era squalificato. La verità è che oltre i numeri affrontiamo una squadra costruita per andare in A. Dovremo essere bravi, ma abbiamo voglia di essere bravi. Certi test arrivano proprio per poterci migliorare. Non sono dentro i ragazzi, non so come la vivono, ma ho visto una squadra che questa settimana la squadra è andata a mille. Dobbiamo mettere in campo quello che ho visto. Se ci riusciamo, anche la Cremonese può andare in difficoltà. Sarà di duelli, ma dovremo sentirci forti nell’organizzazione e nella compattezza. La classifica dice che c’è gap tecnico diverso, dobbiamo colmarlo con la voglia di rubare centimetri e muscoli. Loro hanno grande fisicità, con ottimi valori offensivi e difensivi. Quando vuoi andare in A e spendi poi se dai organizzazione, come ha fatto il mio amico Giovanni, la squadra diventa fortissima. Non dobbiamo però essere frenati dalla loro forza. Parlar bene di un giocatore non vuol dire parlare male di altri: è questione di caratteristiche, che altri non hanno. Se ci manca, toglie qualcosa. Gennaro ha un ematoma che non si riassorbe e anche questa settimana non è riuscito ad allenarsi come servirebbe».