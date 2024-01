Modena-Parma, Pecchia: «Il vero mercato nostro è il lavoro»

Alla vigilia della sfida di campionato tra Modena e Parma, l’allenatore della squadra crociata Fabio Pecchia è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue parole:

«A parte DelPrato e Charpentier, botta dell’ultima ora, il resto a pieno regime. Sampdoria? Soddisfatto della prestazione dei ragazzi, potevamo far meglio nella parte finale. Nella parte iniziale avevamo sofferto un po’ per merito della Samp, ma la squadra è riuscita a rispondere con l’atteggiamento giusto. La partita dell’andata è ancora fresca, al di là delle assenze e dei cambiamenti in attacco, è arrivato Gliozzi, non mi aspetto grossi stravolgimenti. L’allenatore è rimasto lo stesso. Sono contento per Osorio. Il rinnovo rientra nel piano di programmazione del club. Sta bene e può giocare, a Genova con la Sampdoria ha fatto bene. Domani c’è il Modena, avremo tempo di pensare al Venezia. Io guardo sempre una partita alla volta, non esistono gare semplici, nel corso del campionato alcune squadre potrebbero cambiare atteggiamento ma è un qualcosa su cui noi possiamo fare poco. Il vero mercato nostro è il lavoro, l’umiltà, la programmazione del club. I numeri non ti fanno vincere le partite. Dobbiamo essere bravi sul campo, non dobbiamo pensare agli avversari o alla classifica. Pensiamo al presente, manteniamo l’atteggiamento e la leggerezza di voler giocare a calcio».