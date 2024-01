Modena, Gerli: «A Palermo condannati dagli episodi»

In occasione della presentazione dell’iniziativa “L’Acqua è vita”, ha parlato con la stampa il centrocampista del Modena Fabio Gerli.

Di seguito le sue parole:

«Non siamo una squadra morta, non ho questa sensazione che viene dipinta. A Palermo siamo stati condannati dagli episodi, ma siamo una squadra viva: ripartiamo dalle nostre certezze. Secondo me a Palermo abbiamo fatto un passo in avanti, in termini di gioco e compattezza. Ripartiamo e sabato affrontiamo una gara molto difficile con l’atteggiamento giusto. Il Parma? Sono la squadra più forte del campionato e sono in forma: sarà difficile. Noi però ci crediamo, siamo uniti e andiamo avanti così. Ho avuto qualche problema al flessore, ho lavorato qualche giorno a parte ma sabato sarò a disposizione. Ora c’è un po’ di negatività: fino a Cremona abbiamo fatto un ottimo campionato, non saranno due o tre gare negative a condizionarci. Noi andiamo avanti così, ma è chiaro che abbiamo bisogno del sostegno di tutti e che bisogna rimanere uniti. Sabato affrontiamo il Parma con la voglia di batterlo: non ci sentiamo una vittima sacrificale e non andiamo a fare una gita. Dobbiamo cercare di continuare a lavorare così: non siamo morti e abbiamo la voglia di risalire la china».