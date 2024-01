Come riportato da TuttoC.com, è sfida di mercato tra Perugia e Vicenza per Valente.

Il calciatore rosanero, è ormai ai margini del gruppo allenato da Corini e in Serie C ha molto mercato. L’esterno aveva nei giorni scorsi espresso la sua volontà di rimanere in Serie B, ma il suo futuro sembra però diretto verso la terza divisione italiana.