Feralpisalò, Dubickas si presenta: «Qui per aiutare»

Edgaras Dubickas, nuovo attaccante della Feralpisalò, è stato presentato quest’oggi in conferenza stampa.

Di seguito le sue parole:

«Difficile dirlo, ho giocato pochi minuti. Ma sto bene, mi sono messo subito a disposizione e ho trovato un bellissimo gruppo, sono contento per la vittoria e il rigore procurato. Sono venuto qui per aiutare la squadra e rilanciarmi. Ho sempre giocato nell’attacco a due, mi trovo bene con questo modulo. Mi piace giocare con la squadra, sono un giocatore più tecnico che fisico. Ho parlato con qualche ex giocatore della Feralpisalò, come Davide Marsura, e mi sono state dette cose positive sulla società e che sicuramente mi sarei trovato bene. Il primo impatto conferma tutto. Il mister mi ha chiesto fin da subito di dare il massimo e di avere fame, per aiutare la squadra a raggiungere il nostro obiettivo».