Feralpisalò in C, Pasini: «La squadra ci ha creduto fino alla fine»

Il presidente della Feralpi, Giuseppe Pasini, ha parlato al termine della sfida contro il Venezia esprimendosi in merito alla retrocessione.

Ecco le sue parole:

«Le retrocessioni sono sempre amare da digerire, ma mai come in questa circostanza mi sento di ringraziare staff e giocatori per la prova dimostrata a Venezia contro una grande squadra. Posso dire che, al di là della sconfitta maturata nei minuti finali, i nostri ragazzi si sono battuti come leoni dando prova di grande attaccamento alla maglia verdeblù e credendoci fino alla fine. A loro va un plauso da parte di tutta la società e un abbraccio di conforto per l’amarezza della retrocessione. Colgo l’occasione per ringraziare amici, sostenitori e tutti quelli che ci sono stati vicini in questa stagione storica per il nostro club, ma un ringraziamento particolare lo voglio dedicare a tutti 8 nostri tifosi della vecchia guardia e della fossa cei pirati che ci sono sempre stati vicini con il loro entusiasmo, il loro sostegno e con la loro allegria. Mi hanno sempre insegnato che dalle sconfitte si impara a traghettare le vittorie: ci riproveremo con l’entusiasmo di sempre sperando di avervi sempre al mio fianco per continuare a scrivere un’altra pagina della nostra storia».