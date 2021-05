Come riportato da “Corrieredellosport.it” l’Inter Miami di cui David Beckham è tra i proprietari i dovrà pagare all’Mls una multa molto salata a causa di una distrazione che ha coinvolto anche Blaise Matuidi.

Il club di Miami, infatti, dovrà pagare 2 milioni di dollari alla franchigia (record di sempre), 250 mila dollari al general manager Jorge Mas e addirittura la squalifica per tutta la prossima stagione del direttore sportivo Paul McDonough.





Il motivo? L’Mls, a livello salariale, permette ad una franchigia di poter avere massimo 3 giocatori “fuori” dal salary cap e pagarli di più nella scorsa stagione all’Inter Miami quei tre erano: l’altro ex Juve Gonzalo Higuain, Matias Pellegrini e Rodolfo Pizarro. L’errore della compagine della Florida è stato, quando prelevò il francese dai bianconeri, di inserire Matuidi proprio nella lista dei “Designated Players“. Il centrocampista francese non è stato l’unico a finire sotto i riflettori, insieme a lui anche l’ex Miami oggi ai New York Red Bull Andres Reyes. Ironia della sorte è che la regola sui “Designated Players” è chiamata anche “Beckham Rule” in quanto fu introdotta con lo sbarcò in Mls dello “Spice Boy” alla corte dei Los Angeles Galaxy nel 2007 firmando un contratto da 4 anni per circa 22 milioni di dollari.