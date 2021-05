Una partita di calcetto finisce in tragedia a Milano.

Come riportato da “UnioneSarda” ul match, organizzato da un gruppo di peruviani, è infatti degenerato in una violenta lite e uno dei presenti, un 38enne, è stato raggiunto da una o più coltellate, che non gli hanno lasciato scampo.





I tentativi dei medici di salvare la vita all’uomo sono però risultati inutili: troppo gravi le ferite riportate.