I tifosi del Trapani sono scesi in piazza.

In circa 300 questa mattina hanno partecipato al sit-in organizzato dal gruppo ultras “2 Aprile 1905”.





Una protesta pacifica quella dei supporter granata che tramite striscioni, cori e fumoggeni hanno espresso le proprie incertezze, paure e speranza. I tifosi hanno dimostrato di non voler gettare la spugna e sperano in una immediata chiarezza per riportare in alto il vessillo granata. In alto una foto pubblicata da “Telesudweb”.