Josip Ilicic, attaccante dell’Atalanta ed ex talento del Palermo, sta vivendo un brutto periodo legato a dei misteriosi problemi personali. Secondo quanto riporta “Il Corriere della Sera “il giocatore salterà anche la Champions League con l’Atalanta e inoltre potrebbe anche saltare l’inizio della prossima stagione.

L’interprete dello sloveno a Palermo ha voluto dire la sua sul momento che sta attraversando Ilicic, di seguito le sue parole: «Ogni tanto lo chiamo per sapere come sta, ma adesso non mi ha risposto. Cosa sta succedendo? Per me si è spaventato con la pandemia. Ma non per sé, per le sue bambine. Lui con loro vuole essere il padre che non ha mai avuto. Tutti quei morti gli avranno ricordato la guerra… sarà sconvolto, altra spiegazione non esiste; questa è paura, paura che ti blocca le gambe».