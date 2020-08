“La mascherina, se non correttamente gestita, si contamina e diventa alleata del virus”. È questo il monito lanciato all’Adnkronos Salute dal virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco. “Se ne vedono ormai di tutti i colori – ammette l’esperto – molte persone non sanno proprio dove metterla. Ma indossarla come una bandana o un ‘sottogola’ è la cosa peggiore: si contamina e diventa umida con il caldo e il sudore. Poi ce la rimettiamo sul viso e facciamo un regalo al virus”. Anche portarla su polso, gomito o avambraccio non va bene. “E nemmeno tenerla in tasca: la parte più contaminata, a meno che non siamo positivi, è quella esterna e dunque così si potrebbe contaminare la tasca. Sono convinto che la mascherina debba essere gestita come gli occhiali da sole: va usata quando è opportuno e in modo corretto, cioè coprendo naso e bocca, mentre quando non si utilizza va tenuta in un contenitore”, conclude Pregliasco.