È stato grande protagonista dell’ottima stagione del Carpi nel girone B di serie C, ha trascinato la squadra di Riolfo fino ai quarti di finale dei playoff con i suoi 14 gol ed ora è pronto a dare il suo addio al club biancorosso. Tommaso Biasci ha dimostrato di avere tutte le qualità necessarie per affrontare il campionato di serie B, per questo motivo le voci che vedevano un suo possibile approdo al Palermo sono state categoricamente smentite; l’ex Carrarese vuole confrontarsi con avversari di categoria superiore e sono diverse le società cadette che hanno messo gli occhi sul bomber classe ’94. Stando a quanto riportato da “La Gazzetta di Modena”, dopo Reggiana e Vicenza, anche il Pisa, che proprio ieri ha fallito per un soffio l’accesso ai playoff di serie B, sarebbe sulle tracce del giocatore per il quale l’ipotesi nerazzurra rappresenterebbe un ritorno a pochissimi passi dalla sua terra natia, essendo originario di San Giuliano Terme.