Uno dei 33 migranti positivi al Covid-19, trasferiti all’Hotel San Paolo Palace di via Messina Marine a Palermo, è riuscito ad eludere la sorveglianza ed ha lasciato la struttura, dove era stato sottoposto a quarantena obbligatoria. A riportarlo è “Blogsicilia.it”. Adesso, l’uomo viene ricercato dalle forze dell’ordine.

La fuga, infatti, rischia di configurare il reato di epidemia colposa oltre a causare allarmismi in città. Già nella notte i migranti avevano protestato chiedendo schede telefoniche per mantenersi in contatto con amici e parenti.