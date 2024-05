Mister Baroni, le offriamo la nostra panchina: dopo il miracolo Verona un’occasione gigantesca in Serie A | Contratto triennale

Il tecnico è pronto a mettersi alla guida di un nuovo club dopo aver disputato una grande annata, culminata con una salvezza insperata.

Quello di Serie A che si è appena concluso è stato un anno ricco di sorprese, emozioni forti e colpi di scena clamorosi. I club che hanno fatto maggiormente parlare di se sono diversi. In primis troviamo di sicuro il Bologna, che si è qualificato storicamente alla prossima Champions League, così come l’Atalanta, che finalmente è riuscita a vincere anche il suo primo trofeo di questa meravigliosa era Gasperini.

C’è una squadra però che non è stata incensata come merita. Si tratta dell’Hellas Verona di Marco Baroni. Gli scaligeri infatti hanno disputato un’annata culminatasi con la salvezza. Ma la cosa eccezionale è stata la modalità in cui questa è arrivata. Nel dettaglio, la società veneta a gennaio hanno ceduto più di mezza squadra, privando il mister dei calciatori migliori. Ciò nonostante però il tecnico è riuscito nel miracolo, facendo mantenere la categoria ai gialloblù.

Un risultato eccellente che dunque è stato in gran parte merito proprio di Baroni, il quale di conseguenza non ha tardato a guadagnarsi degli estimatori. In particolare un club italiano ha deciso di offrirgli la panchina in vista della stagione che verrà, concedendogli finalmente un’occasione gigantesca, che l’allenatore attendeva da tempo ormai.

La società su Baroni

Anche il Cagliari, dopo aver cominciato molto male il campionato, è riuscito a salvarsi nelle ultime giornate di Serie A. Dopo questo risultato però il tecnico Claudio Ranieri ha annunciato l’addio al club isolano e soprattutto a tutto il mondo del pallone. Per questo motivo la panchina rossoblù è rimasta vacante, ed ha bisogno di un nuovo padrone.

Tanti nomi sono stati sondati fino ad oggi dal presidente Giulini. Ma tra questi il preferito sembra essere proprio quello di Marco Baroni, a cui il patron cagliaritano vuole offrire un contratto di ben tre anni.

Gli altri profili seguiti dal Cagliari

La società cagliaritana però non si sta limitando a seguire la sola pista che porta a Baroni, ma sta vagliando comunque almeno un paio di alternative che possano mettersi alla guida della squadra.

Le principali ad oggi portano il nome di Alessio Dionisi, reduce dall’esperienza negativa al Sassuolo, e Ivan Juric, autore di un buon campionato con il Torino, club con cui però non rinnoverà il contratto in scadenza.