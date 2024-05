Corriere dello Sport: “Per il dopo Baroni il Verona pensa a Pippo Inzaghi, Donati e Vanoli. Le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Il mercato degli allenatori si conferma in questa fase particolarmente dinamico. Anche perché, da un momento all’altro, possono cambiare alcuni equilibri rendendo ancora più incerto il gioco degli incastri. Ma partiamo dalle cosiddette sicurezze, come quelle che ha il Lecce rispetto al futuro di Luca Gotti (56). Con la salvezza del club giallorosso è infatti scattato il rinnovo automatico dell’allenatore per un altro anno quindi, per i salentini, il futuro dell’ex vice di Maurizio Sarri, nel mirino di alcune società italiane, non è assolutamente un tema o un pensiero. Serviva la salvezza per continuare a lavorare ancora insieme e così è nei programmi. Con la permanenza nella massima serie è scattato anche il prolungamento di Marco Baroni (60) ma solo oggi, in occasione di un incontro con il ds Sean Sogliano, il condottiero toscano chiarirà il suo futuro. Ha avuto contatti ed è consapevole di poter alzare in questa fase l’asticella. Da parte sua, l’Hellas non può garantire al proprio tecnico la permanenza dei big della squadra e per questo il club si è già tutelato sondando alcuni possibili sostituti come Pippo Inzaghi (50), Massimo Donati (43) e Paolo Vanoli (51). Quest’ultimo è sempre nel mirino del Torino.

VERTICE A LONDRA. Per quanto riguarda l’Udinese, invece, è in programma lunedì a Londra un incontro tra Fabio Cannavaro (50) e Gino Pozzo. Tra le parti c’era un accordo verbale su un rinnovo in caso di salvezza. Obiettivo, questo, raggiunto dall’allenatore campano proprio all’ultima giornata ai danni del Frosinone, che invece ragiona ad un futuro senza Eusebio Di Francesco (54). Il contratto dell’allenatore abruzzese si sarebbe rinnovato solo con la permanenza in A.

Mosse Monza. Questi sono anche i giorni dei calciatori a parametro zero. Emanuele Valeri (25), ad esempio, è finito sui taccuini di Monza e Udinese, ma la prossima settimana potrebbero inserirsi anche altre squadre. L’esterno romano ha vissuto gli ultimi sei mesi in Ciociaria e adesso è libero di iniziare una nuova avventura. Il trasferimento di Michele Di Gregorio (26) alla Juventus obbliga Adriano Galliani a ragionare in tempi rapidi sul nuovo numero uno della squadra. Verrà valutato Alessio Cragno (29), di rientro dal prestito al Sassuolo e ci sarà una nuova chiacchierata per Marco Silvestri (33), che piace dallo scorso gennaio. Risulta poi un sondaggio per Christos Mandas (22) della Lazio e per Emil Audero (27), ma il Como resta in pole. I biancorossi potranno affondare il colpo quindi solo in caso di mancato accordo tra il club neopromosso e l’ex Inter rientrato alla Samp. Per gli altri ruoli il Monza non perde infine di vista due giocatori della Juventus, ovvero Fabio Miretti (20) e Samuel Iling Junior (20).