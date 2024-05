Napoli, Antonio Conte sempre più vicino: i dettagli

Il Napoli e Antonio Conte sono vicinissimi alla fumata bianca. Nella giornata di oggi sono emerse voci secondo cui, nel contratto dell’ex Tottenham, sarebbe presente una clausola che permettere al tecnico, come al club partenopeo, di divorziare dopo una sola stagione. Come si legge su TuttoMercatoWeb.com, però, l’indiscrezione è stata smentita e le due parti stanno concordando e rileggendo i vari passaggi del contratto. Si prevede un accordo triennale da sei milioni di euro netti a stagione più bonus legati alla qualificazione alla prossima Champions League e allo Scudetto. Antonio Conte, inoltre, ha già chiesto delle conferme importanti come quelle di Kvicha Kvaratskhelia e del capitano Giovanni Di Lorenzo.

