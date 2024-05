Mister, adesso possiamo parlarne? Offerta a Stefano Pioli: ricostruiscono la squadra da zero

Stefano Pioli guarda subito al futuro. Dopo l’addio dal Milan ecco il nuovo progetto: ricostruire da zero.

L’addio al Milan è stato sicuramente doloroso, e lo si è visto nelle dichiarazioni post Milan-Salernitana. A detta di molti lo stesso Pioli sarebbe voluto rimanere ancora in rossonero, ma la volontà del club è parsa chiara: ricominciare con un altro ciclo. Lo scorso sabato è stato il momento degli abbracci e dei ringraziamenti. Pioli lascia i rossoneri dopo quasi 5 anni, conditi da 2 secondi posti, uno storico Scudetto e una semifinale in Champions che mancava dal 2007.

Ma quale sarà il suo futuro? Come emerso dalle sue recenti uscite pubbliche, pare che il tecnico voglia rimettersi subito in gioco, e continuare ad allenare già dalla prossima stagione.

Gli estimatori certo non mancano a Stefano Pioli. L’allenatore infatti ha scherzato dicendo di avere studiato l’inglese e si è detto affascinato dalla Premier League, parlando del suo futuro. Una cosa è certa, l’emiliano non prenderà anni sabbatici per riposarsi, ma è volenteroso a rimettersi subito in gioco.

Pioli, sirene dalla Premier League: gli scenari

Pioli sarebbe pronto, a detta di molti, per un’esperienza in un’altra grande squadra magari in Premie League. L’ormai ex rossonero infatti dopo avere allenato in Serie A tante ottime squadre, le due big milanesi, e tante piccole con una gavetta vera, potrebbe anche pensare alla prima grande esperienza all’estero.

La Premier League affascina l’ex Milan, e una panchina libera su tutte potrebbe fare al caso suo. Stiamo parlando del Chelsea, che ha salutato Pochettino e che adesso ha iniziato a programmare la prossima stagione pensando al futuro allenatore. Ecco i possibili scenari.

Chelsea, Pochettino annuncia l’addio: è corsa a due per la panchina

Mauricio Pochettino ha annunciato nelle scorse settimane l’addio dal Chelsea dopo appena una stagione. Dopo avere trovato il caos a Londra, l’ex Tottenham è riuscito a risalire la classifica fino al sesto posto, arrivando a cinque punti dalla Champions ma riuscendo a conquistare solamente la Conference League.

Per la panchina dei blues ci sarebbe anche Maresca. Alla guida del Leicester ma pronto a liberarsi tramite clausola, sarebbe lui il preferito della dirigenza londinese, anche se Stefano Pioli potrebbe insidiare il posto in panchina dello Stanford Bridge. Un progetto, pieno di giovani e con una squadra da toccare sicuramente dal punto di vista psicologica, apparentemente perfetto per quello che una volta veniva chiamato “il normalizzatore”.