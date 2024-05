“La mia ultima partita al Milan”: all’improvviso lo ha annunciato pure lui | Vuole cambiare squadra da subito

Altro addio improvviso in casa Milan: la decisione a fine partita: “Questa è la mia ultima in rossonero”.

Quella di Milan-Salernitana è stata una serata piena di addii per i rossoneri. Il diavolo infatti, che in settimana aveva ufficializzato il cambio di allenatore ha salutato nel suo stadio Stefano Pioli, ma anche Olivier Giroud e Simon Kjaer. Leggende, trascinatori e uomini spogliatoio difficili da rimpiazzare.

A Milanello è pronto a iniziare un nuovo corso, visto l’addio di tre pedine fondamentali per le vittorie e gli obiettivi raggiunti degli ultimi anni, e il club si è già messo al lavoro da tempo per provare a sostituire degnamente tutti i partenti per dare al nuovo allenatore una rosa competitiva e che possa crescere ancora.

Ma oltre ai tre già citati il Milan è pronto a salutare un altro grande della storia recente rossonera. L’addio è stato comunicato al termine dell’ultima partita della stagione, da parte del diretto interessato, che ha ringraziato la società e si è detto pronto a intraprendere una nuova avventura.

Milan, altro addio illustre

Non solo Pioli, Kjaer e Giroud. Al Milan è stato tempo di grandi addii, e a questi si è accodato anche Ignazio Abate, allenatore della Primavera rossonera dal 2022, passato all’unger 19 dopo una stagione alla guida dell’unger 16.

Abate ha riportato il Milan Primavera in alto, portandolo a lottare di nuovo dopo tanto tempo per uno Scudetto, ma soprattutto in Europa il lavoro del tecnico è stato straordinario, con il cammino nella Champions League under 19 tra il 2023 e il 2024 veramente senza eguali. L’ex terzino adesso però si è detto, al termine della gara persa nei quarti di finale contro la Lazio, pronto per un’avventura “tra i grandi”.

Le offerte per Ignazio Abate

Dopo aver raggiunto per due anni di fila le final four della Youth League – unico a riuscire in questa impresa in Italia – fallendo la vittoria del titolo solo in finale quest’anno contro l’Olympiakos impostasi 3-0, Ignazio Abate ha salutato il Milan Primavera.

Il 37enne, grande amico di Ibrahimovic, si è detto pronto al termine della partita contro la Lazio, persa dal diavolo, per una nuova avventura nel calcio professionistico. Secondo quanto si apprende in queste ore, Ignazio Abate avrebbe già degli estimatori in Italia. Per l’esattezza in Serie B, dove potrebbe prendere il prossimo anno il posto di Alberto Aquilani alla guida del Pisa.