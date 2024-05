Caravaggio, UFFICIALE: ex rosa Floriano nuovo direttore sportivo

Il Caravaggio FC sembra essere già proattivo in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di migliorare il proprio posizionamento rispetto al 12º posto conseguito nel Girone B di Serie D. La scelta di Roberto Floriano come nuovo direttore sportivo è un passo significativo in questa direzione. Con una carriera consolidata e diverse esperienze in campionati superiori come la Serie B e Serie C, principalmente ricordato per il suo periodo al Palermo, Floriano porta al Caravaggio un notevole bagaglio di competenze e una rete di contatti che potrebbero essere cruciali per la strategia di mercato del club.

Il comunicato del Caravaggio:

“Con immenso piacere la società Usd Caravaggio ufficializza oggi il tesseramento di Roberto Floriano classe 1986. Si mette in luce all’età di 10 anni con l’Inter dove compie tutta la trafila del settore giovanile fino alla Primavera. Nel 2005/06 inizia la sua lunga carriera senior giocando in Serie D (1 al Seregno e 4 alla Colognese) prima di approdare nei pro in Tritium dove gioca un campionato nell’ex C2 (allenato da Stefano Vecchi) vincendolo e l’anno successivo ancora alla Tritium per tutto il girone di andata in C1 (37 presenze e 6 gol).

A dicembre 2012, si accasa all’Alessandria in C2 e nel 2012/13 raccoglie l’offerta di mister Sonzogni per provare l’esperienza nella Serie A Bulgara nel Botev Vratsa, ma dopo qualche mese passa alla Pistoiese in Serie D. La carriera di Floriano è un continuo crescendo: gioca in Serie C con Mantova, Barletta, Pisa, Foggia e Carrarese. Nella stagione 2016/17 torna al Foggia per la serie D e l’anno successivo si accasa al Bari dove in Serie D diventa pedina fondamentale per la promozione dei galletti giocando 28 gare con 12 gol. In maglia biancorossa gioca anche il girone di andata della stagione successiva prima di passare al Palermo nell’anno della rinascita in Serie D dopo l’esclusione del club siciliano dai pro.

Floriano in rosanero vince il campionato di Quarta Serie e nelle due stagioni in C entra in campo 55 volte. Vinto il campionato di Serie C, esordisce in B con il Palermo nella prima parte della stagione 2022/23 calcando il campo 12 volte. Certamente da annoverare tra i protagonisti più significativi della scalata del Palermo dal dilettantismo alla cadetteria, a 36 anni appena compiuti, a gennaio 2023 scende di categoria dove con il San Giuliano in Serie C, terminando la carriera di calciatore al Desenzano Calvina nel 2023. Nella stessa stagione segue il corso per diventare direttore sportivo. Roberto Floriano da oggi è il nuovo Direttore Sportivo dell’Usd Caravaggio“.