Di Marzio: “Venezia, inserimento del Cagliari per Vanoli”

Come riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, si accende la corsa su Paolo Vanoli. Il tecnico del Venezia si giocherà la promozione in A nella doppia sfida, valida per la finale playoff, contro la Cremonese. Con ogni probabilità, però, il futuro del tecnico sarà comunque nella massima serie italiana.

Da tempo il Torino ha alzato il pressing su Vanoli, ma nelle ultime ore ci sarebbe stato un nuovo inserimento. Il Cagliari, infatti, dopo i saluti di Ranieri è alla ricerca di un profilo a cui affidare la guida tecnica. Il club sardo, come riportato appunto da Di Marzio, vuole testare la fattibilità dell’operazione Vanoli, soprattutto considerando che il Toro vorrebbe prima fare un tentativo per Italiano della Fiorentina.