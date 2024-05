Sampdoria, firmato accordo con l’ex proprietà: Manfredi acquisisce il club

Come appreso da Cronache di Spogliatoio, è ufficiale il definitivo passaggio di consegne per quanto concerne il lato societario del club blucerchiato. La Sampdoria passa così in maniera del tutto definitiva nelle mani di Matteo Manfredi e saluta la famiglia Ferrero.

Parte ufficialmente il nuovo corso della Sampdoria con Matteo Manfredi in sella e un nuovo campionato di Serie B, questa volta senza penalizzazione, ma ancora per una sessione il club blucerchiato dovrà fare i conti con un mercato controllato.