Il presidente del Roccella, Misiti, ha parlato al termine della sfida persa contro il Palermo. Ecco le sue parole: «Ogni squadra che viene qua al Barbera cerca sempre di dare una spinta in più. Grazie a dio oggi non abbiamo sfigurato. Rigore Palermo dubbio? Secondo me sono entrambi dubbi, il nostro gol non capisco come mai sia stato annullato. Questo è il calcio. La mia squadra secondo il mio punto di vista ha una classifica bugiarda potremmo avere qualche punto in più. L’unico rammarico sono gli errori partita dopo partita».