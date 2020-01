Il presidente del Roccella, Misiti, ha parlato al termine della sfida persa contro il Palermo. Ecco le sue parole: «C’è il rammarico per il rigore sbagliato. Ma sono felicissimo e contento per la prestazione del mio Roccella al Barbera. Questa è stata la migliore partita della storia da quando sono presidente. Entrambe hanno dato il meglio del meglio. Ho fatto i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una bellissima prestazione. Attaccante esperto? L’abbiamo, ed è quello che ha sbagliato il rigore, non riusciamo a capire come abbia fatto. Puntavamo tutto su di lui».