La Ludos Palermo non si ferma più e continua a volare in classifica. Quest’oggi, le ragazze di Antonella Licciardi hanno schiantato il Salento Women 6-1. Grandi protagoniste Dragotto, con una tripletta, e Bassano, con una doppietta. A segno anche Zito. In basso, la classifica aggiornata, che vede la squadra rosa al solitario secondo posto.