Roberto Floriano, attaccante del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida vinta col Roccella. Ecco quanto affermato: «Sono contento per la prestazione e per la vittoria. Nel primo tempo meritavamo tanto. Abbiamo tempo per migliorare ancora. Nel primo tempo meritavamo di segnare qualche gol, la squadra ha dimostrato di essere viva. Era importante vincere in qualsiasi modo, adesso la settimana prossima ci aspetta un’altra battaglia. Rigore? Si sono lamentati, ma ci sta».