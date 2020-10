Il presidente del Palermo, Dario Mirri, intervenuto in diretta Facebook durante l’incontro con i soci dell’azionariato popolare ha parlato così: «La strategia per promuovere il marchio è vincere. Soldi non ce n’è? Però a Bisceglie siamo andati in charter e nessuno se n’è accorto. I soldi destinati alla squadra li stiamo spendendo. Ma l’impressione è che se tutti ci concentriamo solo sul risultato sportivo sarà una vittoria inutile, perché non avremo ad esempio il centro sportivo. A Catania hanno salvato la matricola perché avevano il centro sportivo. Queste cose garantiscono il futuro più dell’attaccante. La mia responsabilità è questo equilibrio».