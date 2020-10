Il presidente del Palermo, Dario Mirri, intervenuto in diretta Facebook durante l’incontro con i soci dell’azionariato popolare ha parlato così:

«Se rifarei il ritiro a Petralia? Non compete a me rispondere a queste domande, ma non credo che sia questo il motivo delle sconfitte. Né non aver fatto amichevoli, altrimenti il Bisceglie non ci avrebbe battuto. Quale partita vorrei rigiocare? Sicuramente la finale di coppa Italia contro l’Inter».