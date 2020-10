Il presidente del Palermo, Dario Mirri, intervenuto in diretta Facebook durante l’incontro con i soci dell’azionariato popolare ha parlato così: «Non so perché a Zamparini avevano dato il Tenente Onorato senza chiedergli soldi, così come non capisco che accordi avessero per gli store. Dentro lo stadio deve esserci uno store che la società possa controllare, avevamo avviato dei contatti per aprire dei corner con controllo diretto. Sul merchandising crediamo, ma qui c’è un problema culturale perché la gente qui poi compra le imitazioni. Venerdì ci sarà il negozio che aprirà accanto al bar, è un lavoro impegnativo sicuramente. Anche il progetto della polisportiva, ma ci vuole tempo e serenità»