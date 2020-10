Il presidente del Palermo, Dario Mirri, intervenuto in diretta Facebook durante l’incontro con i soci dell’azionariato popolare ha parlato così: «Se viene lo sceicco sono l’uomo più felice del mondo. Il Palermo non è di Mirri, è un Palermo qui pronto a spiccare il volo. Con me e Di Piazza fin quando ne avremo le forze. Se lo sceicco voleva venire veniva l’anno scorso. Non si è presentato nessuno, solo chiacchiere tranne me e Di Piazza».