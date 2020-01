«Altri rinforzi in arrivo? Non posso rispondere su questo. Io e Di Piazza faremo di tutto. Abbiamo messo la faccia, se ci chiedono altri rinforzi non ci tireremo indietro. I tifosi possono stare tranquilli. Ma arriveranno solo calciatori in grado di migliorare la rosa. Noi faremo di tutto per vincere le partite. Non credo che un calciatore possa cambiare le sorti di un campionato. Quello che cambia può essere l’atteggiamento della squadra. Noi dobbiamo vincere tutte le partite». Queste le parole di Dario Mirri ai microfoni di “Diretta Stadio – Gold 78”.