«La mia preoccupazione maggiore? Se non siamo bravi tutti quanti a restare uniti tutto è più complicato. Sono convinto di quello che abbiamo fatto. La mia stessa forza spero sia condivisa da tutti i tifosi. Lo stadio deve tornare ad essere una bolgia. In queste categorie il pubblico può essere determinante. I nostri calciatori non sono abituati a tutte le pressioni come i grandi campioni, i nostri sono calciatori che fanno fatica a sopportare queste pressioni. Questa è la preoccupazione. Siamo convinti di avere una rosa di alto livello e che questo campionato lo vinciamo». Queste le parole di Dario Mirri ai microfoni di “Diretta Stadio – Gold 78”.