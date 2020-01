«Le critiche a Pergolizzi? Rosario Pergolizzi è uno dei pochi che non è stato raccomandato per fare l’allenatore del Palermo. A luglio abbiamo ricevuto molte pressioni e raccomandazioni. Pergolizzi è stato scelto per meriti. Sappiamo che non è Mourinho, come Mirri non è Agnelli. Per la nostra categoria Pergolizzi è un ottimo allenatore. Ha fatto 10 vittorie. Sbaglia? Sbaglia come ho fatto io e come fanno tutti. Sa bene che dobbiamo vincere, ma se non riusciamo a vincere il primo ad andare a casa sarà il presidente. Il Palermo non può non andare in serie C. Tutto il progetto passa dalla promozione. Faremo di tutto per vincere la partite. La passione e il coinvolgimento è totale. E’ inpensabile che non riusciamo ad andare in serie C. Ci riusciremo in tutti i modi. Abbiamo preso dei calciatori per far fronte all’assenza di Santana. Mario è insostituibile per tanti motivi. Speriamo che possa rientrare. E’ un pezzo fondamentale della squadra». Queste le parole di Dario Mirri ai microfoni di “Diretta Stadio – Gold 78”.