«Le polemiche nei confronti della società? Io ho sempre usato un profilo normale. Forse non siamo abituati a questa normalità a Palermo. Io non so fare show e non ne voglio fare per rispetto dei tifosi del Palermo. Io e Di Piazza abbiamo rilevato il Palermo e abbiamo messo un capitale sociale di 15 milioni. Capitale sociale vuol dire che questi soldi appartengono alla società che è proprietaria del Palermo. A questo punto abbiamo messo nel Palermo 6.8 milioni di euro di capitale sociale. Questo è un capitale sociale del Palermo. Quale società di serie D o di serie C ha un capitale sociale di questa portata? Non lo so, ma non penso siano tante. Da un punto di vista economico il Palermo non ha nulla in meno delle altre». Queste le parole di Dario Mirri ai microfoni di “Diretta Stadio – Gold 78”.