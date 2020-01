«A Palermo si pretende troppo dalla serie D? Io credo che in serie D dobbiamo solo vincere. Non mi aspetto Mourinho in panchina e Ibrahimovic in attacco. Ricciardo ha fatto 20 gol l’anno scorso. A Marsala ricordo che ha sbagliato un rigore e per tutta la settimana successiva è stato contestato. Ma di cosa stiamo parlando? Ricciardo ha fatto 20 gol l’anno scorso. Ficarrotta ne ha fatti 14 l’anno scorso in questa categoria. Abbiamo preso Floriano che ne ha fatti 13 a Bari. Abbiamo Sforzini che ne ha fatti 11 ad Avellino l’anno scorso. Abbiamo 4 attaccanti che hanno fatto 60 gol. Non ho dubbi sul fatto che siamo i più forti. I calciatori non devono avere questo dubbia. Onore al Savoia per il campionato che sta facendo, ma sono convinto che noi siamo più forti. Il pubblico deve essere convinto di questo. Ci devono sostenere. Andiamo in C». Queste le parole di Dario Mirri ai microfoni di “Diretta Stadio – Gold 78”.